Come scegliere università e lavoro Il ‘Salone dell’orientamento’ con opportunità di assunzione

Orientarsi nel migliore dei modi sul percorso che porta alla scelta dell’Università, dell’Its o nell’ingresso nel mondo del lavoro. L’Università di Genova, in collaborazione con Comune della Spezia, Promostudi La Spezia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Confindustria La Spezia e Centri per l’Impiego della Spezia, organizza oggi e domani dalle 9.30 alle 17 il ’Salone dell’Orientamento ed il Career Day’, al Campus Universitario di Viale Fieschi. Si tratta di un orientamento su tre livelli: universitario, orientamento agli Its e Career Day aperto a tutta la cittadinanza. "Chi si orienta nel modo corretto ha le idee più chiare su quale sia la realtà formativa o lavorativa – sottolineano gli organizzatori – che li aspetta al termine del loro ciclo di studi". Il Salone è organizzato per i ragazzi più grandi (differenza di quello dello scorso novembre) ed è riservato a chi desidera affacciarsi all’Università, ai corsi di Its o al mondo del lavoro. L’iniziativa è aperta anche alle famiglie per permettere ai genitori di capire e di aiutare i propri figli nella scelta. Il programma è stato pensato per toccare tutte le possibili chance lavorative, collegate al Polo Universitario spezzino, nautica e più in generale blu economy, meccanica e diritto ed economia delle imprese.

Nel Salone sarà possibile aggiudicarsi anche posti di lavoro: previsto infatti una career day con posizioni aperte presso aziende, che proprio qui faranno dei colloqui per trovare profili idonei a ricoprirle. ll 30 marzo parteciperanno le seguenti aziende: Cranchi Yachts, Fabrica, Fonderie Patrone, Gesta Consulenza, Jobson Italia, Kyma, Sail Adv, Termomeccanica - Gruppo trillium flow Technologies. Il 31 marzo Azimut-Benetti, Baglietto, Cs Navale & Mechanical Design, Euro Motor Service, Hydro Tec, Igm, Isselnord, Leonardo, Mbda Italia, Sanlorenzo, Star7, Tarros, Turin Tech. Al Salone dell’Orientamento, sarà presente uno stand di Ateneo, la Fondazione Its La Spezia e le postazioni delle 11 Aree dell’Ateneo con tutti i corsi di laurea offerti. "Un grande lavoro di squadra fra il Comune della Spezia e tutti gli enti preposti per organizzare un Orientamenti ancora più in grande e utile rispetto a prima della pandemia" dice il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini. Info: https:unige.itstudentiopen-day-spezia-2023