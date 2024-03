Come la moda può influenzare soprattutto i giovani

Le mode cambiano di anno in anno e diventano sempre piu` bizzarre. A volte la moda non ha delle belle conseguenze: pensiamo, ad esempio, alla tendenza dell’autolesionismo. L’imitazione è uno dei processi che ci permette di sentirci integrati nella società. I giovani, spesso, curano più l’aspetto esteriore di quello interiore. Accade che i ragazzi più deboli tendano a seguire la moda rispetto ad un ragazzo sicuro di sé. Lo psicologo Herbert Kelman afferma che ci sono tre modi attraverso cui si manifesta il conformismo: identificazione, interiorizzazione, conformità. I social network sono uno dei canali principali per diffondere mode e tendenze. I due stili piu` seguiti dalle ragazze sono: la ’clean girl’ e ’anni 2000’s’. La ’clean girl’, come si può notare dal nome, è una ragazza che si prende cura di sé: ama il rosa ovunque, il suo abbigliamento si basa su colori neutri ed è elegante. La ragazza “anni 2000’s“ ha un modo di vestire particolare: pantaloni a vita bassa e larghi, maglietta corta e attillata con qualche immagine e vari gioielli. I ragazzi sono divisi per lo piu` in ’maranza’ ed elegante. Il ’maranza’ veste soprattutto con tuta, scarpe Nike e borsello a tracolla. È considerato arrogante. Il ragazzo elegante si differenzia mettendo il maglione della Ralph Lauren e jeans sobri. Pensiamo che le mode si debbano seguire in base ai propri gusti, a cio` che e` piu` vicino al proprio modo di essere. Non dobbiamo seguire trend pericolosi. Ricordiamoci sempre che "l’abito non fa il monaco".