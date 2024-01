‘Come gli uccelli’ del genio Wajdi Mouawad sul palcoscenico del teatro Gustavo Modena

All’ottocentesco Teatro Gustavo Modena di Genova, da martedì 9 a domenica 14 gennaio, va in scena ‘Come gli uccelli’ di Wajdi Mouawad, con la regia di Natalie Zemon Davis. Potente, toccante, tagliente: ‘Tous des oiseaux’ / ‘Come gli uccelli’ di Mouawad – scrittore, regista, cineaste libano-quebecchese e direttore artistico del Théâtre de la Colline di Parigi – vanta già numerose traduzioni e messinscene in tutta Europa. L’opera di questo innegabile genio ha acceso dibattiti e scosso gli spettatori, grazie alla sua storia e all’altissima qualità della sua scrittura. La compagnia Mulino di Amleto, dopo il successo di Festen, presenta questo testo per la prima volta in Italia con la regia di Marco Lorenzi e la traduzione di Monica Capuani. La storia racconta un’epica familiare, quella della famiglia Zimmerman: giovani e innamorati Eitan e Wahida (lei araba, lui di origine ebrea) si conoscono a New York, in una bellissima scena di incontro d’amore. La loro storia fiorisce, a dispetto delle origini e delle difficoltà. Ma succede qualcosa di violento che cambia il corso della vicenda...