Come curare i nostri pet. Corso in cinque lezioni con l’educatrice cinofila

Si intitola ’Come curare al meglio i nostri pet’ ed è il corso, in cinque incontri, tenuto da Clarissa Catti, educatrice cinofila avanzata, guardia zoofila nonché addestratrice Enci, in collaborazione con l’associazione Aidea La Spezia nella sede di via Persio 27 a partire da venerdì 29 novembre alle 18. La docente, che è anche presidente della associazione spezzina Patrol Dogs, formatrice cinofila di unità cinotecniche ed European dog trainer, affronterà argomenti come la scelta dei pet, l’alimentazione, la gestione del cane in ambiente urbano, la gestione del gatto e socializzazione; le leggi su salute e benessere degli animali. Per iscriversi telefonare ai numeri 0187300835, 3297462081 o scrivere a [email protected]