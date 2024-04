Come avviare un’attività in proprio. Corso per aspiranti imprenditori

Mettersi in proprio è facile o difficile? Predisporre un piano di impresa efficace, stimare il capitale necessario, trovare le fonti di finanziamento. Tutto ciò che serve per avviare un’attività, verrà spiegato nel corso di formazione per aspiranti imprenditori dal titolo ‘Sviluppo cultura di impresa e auto imprenditorialità’ organizzato da Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con il Rotary Club La Spezia, nei mesi di maggio e giugno. In cattedra, professionisti, manager, imprenditori, economisti, molti dei quali soci del Rotary che spiegheranno, in modo concreto e contestualizzato al territorio spezzino, tutti gli elementi da considerare nel momento in cui si decide di avviare una attività in proprio. "Ogni anno – spiega Davide Mazzola, vice presidente vicario della Camera di Commercio – in provincia della Spezia sono oltre 1200 le persone, soprattutto giovani, che avviano un’impresa: spesso la loro difficoltà maggiore è reperire informazioni e trovare facile accesso a un servizio di supporto e orientamento. Nel 2024, nell’ambito del progetto nazionale di Unioncamere ‘Competenze per le imprese’, abbiamo quindi rafforzato la risposta a questa richiesta con un calendario formativo intenso: stiamo facendo attività con le scuole superiori, con il Polo universitario e, in generale, sul territorio per dare sostegno a chi sta scegliendo la strada dell’autoimprenditorialità. Con grande interesse abbiamo accolto la richiesta di collaborazione del Rotary Club per organizzare questa iniziativa di sicura utilità". Diviso in 5 moduli, gratuito e della durata di 24 ore, il corso si terrà nella sede della Camera di Commercio; le iscrizioni sono aperte e non ci sono limiti di età per i partecipanti.

"Il Rotary Club della nostra città – spiega Paolo Caruana, ingegnere e presidente del Rotary – ha inserito tra i progetti di service di quest’anno, quello relativo alla formazione di giovani imprenditori, pienamente coerente con il motto ‘creare speranza nel mondo’, che il Rotary International ha fatto proprio nel corrente anno ‘rotariano’. Creare speranza anche nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria giovanile significa, per il Rotary, mettere a disposizione, tra i propri soci, competenze e professionalità utili a chi si cimenta con il lavoro autonomo e di impresa. Per questo motivo, diversi docenti del corso sono soci del club esperti in varie materie, comunque comprese nel programma del corso stesso". m. magi