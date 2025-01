Come all’andata. Fischietto in mano a Marco Piccinini

Esattamente come nel match di andata, sarà il romagnolo Marco Piccinini, della sezione di Forlì, ad arbitrare la sfida di cartello Spezia-Sassuolo, in programma domani sera, allo stadio Alberto Picco’, alle ore 20.30. 41 anni, di professione ingegnere edile, Piccinini è un arbitro esperto che vanta ben 70 direzioni in Serie A e 77 in Serie B. Sono dieci i precedenti dello Spezia con l’arbitro romagnolo, per un bilancio di tre vittorie aquilotte (l’ultima, in ordine di tempo, risale all’11 gennaio 2021, in occasione del derby Spezia-Sampdoria 2-1, in Serie A), cinque pareggi e due sconfitte. Gli assistenti di gara saranno Daisuke Emanuele Yoshikawa della sezione di Roma 1 e Simone Biffi della sezione di Treviglio, il quarto ufficiale Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Al Var vi sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, mentre all’Avar Salvatore Longo della sezione di Paola.

F.B.