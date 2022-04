Coltelli, machete, scacciacani, sfollagente e droga: denunciato 19enne

Lerici (La Spezia) 28 aprile 2022 – Denunciato un diciannovenne lericino con un coltello a serramanico, una scacciacani, uno sfollagente, colpi a salve e diverse dosi di hashish.

Ieri pomeriggio, in una centralissima via di Lerici, i militari hanno fermato il ragazzo che, nonostante la giovane età, era già conosciuto per vari episodi inerenti gli stupefacenti. Dopo averlo perquisito, gli uomini dell’Arma gli hanno trovato addosso 13 grammi di hashish suddivisi in 6 dosi, un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico con tracce di sostanza stupefacente ed una pistola scacciacani con tappo rosso caricata con sei colpi a salve.

La perquisizione è stata poi estesa anche a casa del ragazzo, dove i militari hanno rinvenuto un machete, uno sfollagente telescopico, due scatole contenenti complessivamente 100 colpi a salve e materiale per l’uso di stupefacenti. Il tutto è stato sequestrato assieme a 110 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

m. magi