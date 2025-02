Collaboratori farmacisti. Bando pubblico a Camaiore

Pluriservizi Camaiore Spa ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio tecnico attitudinale per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assumere due collaboratori farmacisti, uno a tempo determinato e uno a tempo indeterminato. La graduatoria potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o parziale, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della stessa, pari a 24 mesi. Richiesta disponibilità a lavorare nelle sedi delle 3 farmacie di Lido di Camaiore e Camaiore. Piena disponibilità alla copertura degli orari di apertura e dei turni di guardia farmaceutica, con espresso riferimento a turni domenicali, festivi o notturni. Richiesta laurea e iscrizione all’albo professionale dei farmacisti. Domande entro l’11 marzo. Informazioni sul sito www.pluriservizicamaiorespa.it.