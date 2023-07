Cocktail fest al ritmo degli anni ’80 La rassegna apre anche ai ristoranti

Non solo degustazioni di drink creati per l’occasione ma anche menù o piatti a tema per arricchire le serate. La nona edizione del Cocktail fest di Sarzana si presenta in veste rinnovata, arricchendo una formula ormai consolidata che – grazie all’intuizione dell’associazione Punto Zero – è stata ’esportata’ anche in altre città. Con il il contributo del Comune e la collaborazione di Confcommercio, l’evento, nato nel 2019, andrà in scena da venerdì 28 a domenica 30 luglio.

"Il nostro scopo è diffondere la cultura della mixology e il consumo responsabile – spiegano i ragazzi di Punto Zero –. Ci saranno come di consueto le masterclass serali nella stupenda piazza Calandrini. In più una masterclass pomeridiana, per addetti al settore, con Federico Tommaselli al Gran Caffè. Workshop e masterclass serali tratteranno tematiche non esclusivamente rivolte agli addetti. I protagonisti saranno Michele Venturini, bar Manager per più di 5 anni in uno dei locali più noti di Londra; Marco Graziano, ideatore di leviedelrum.com e appassionato ricercatore di rum; Giacomo Iacobellis, giornalista enogastronomico, e Daniele Cancellara bar manager del Rasputin di Firenze appassionato di whisky".

L’asse portante sarà il format delle edizioni precedenti: un tour nei locali del centro storico dalle 18 alla mezzanotte. Sarà possibile acquistare il carnet di ticket a 20 euro allo stand di Punto Zero in piazza Luni con cui degustare i 12 cocktails dei bartenders creati ad hoc. "Ogni bevanda è un cocktail particolare, lontano dai soliti standard, uno diverso per ogni bar. Ingredienti di qualità per bevande che vanno dal dolce allo speziato, dalla variante di un classico, all’idea totalmente innovativa".

Sarà la musica il filo conduttore del Cocktail fest 2023: a Lucca si sono scelti gli anni ’70, a Sarzana risuoneranno gli iconici anni ’80. Ci penserà – novità di quest’anno – Radio Nostalgia, presente come partner della manifestazione anche con interviste ai protagonisti del festival. Altra novità il coinvolgimento della ristorazione: al tour di degustazione di cocktail sarà affiancato un menù o un piatto preparato per l’occasione dai ristoranti del centro storico: una proposta del giorno studiata ad hoc seguendo la tematica del fest. I locali caderenti sono Caffè Garibaldi, Caffè del Teatro, Bar Costituzionale, Nob, Fuin, Piccole delizie, Taffy’s, San Giorgio, Club One Eight, Il Principe, Dolce Amaro e il Gran Caffè.

Elena Sacchelli