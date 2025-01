Cocci di bottiglia per ferire zio e nipote. Ricercato un uomo

Il motivo potrebbe essere la gelosia, ’fuoco’ che ha bruciato al punto tale da consumare una discussione dapprima in lite e poi in aggressione, con due persone – zio e nipote, entrambi italiani – costrette a ricorrere alle cure del Sant’Andrea. L’episodio è avvenuto ieri poco prima delle 14 in piazza Brin: i tre si conoscevano già e, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto da parte della Questura, un uomo originario del Nordafrica al culmine della discussione con gli altri due avrebbe dapprima spaccato una bottiglia e poi, con i cocci, si sarebbe avventato sul ragazzo – poco più che ventenne – colpendolo più volte al volto, e poi sullo zio che tentava di difenderlo. Lo straniero si è poi allontanato, mentre sul posto sono arrivate la polizia e le ambulanze di Pubblica assistenza e Croce Rossa che hanno condotto zio e nipote al pronto soccorso del Sant’Andrea, dove al giovane sono state suturate le ferite. L’uomo è ora ricercato dalla Squadra mobile.