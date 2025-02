Cocaina ed eroina. Giovane arrestato

Spinge un poliziotto e si dà alla fuga, tentando di disfarsi della droga, ma viene acciuffato e arrestato. Protagonista della vicenda, avvenuta nella serata di mercoledì a Mazzetta, uno spezzino di 25 anni, finito in manette e ieri comparso davanti al giudice per la direttissima. Il ragazzo, fermato in via Veneto per un normale controllo dei documenti, una volta consegnato quanto richiesto ha tentato di fuggire, e correndo tra le vie del centro si liberava di alcune buste. Il giovane dopo un lungo inseguimento è stato raggiunto e bloccato; contestualmente, veniva recuperato anche quanto gettato dal 25enne durante la fuga. Dalla perquisizione personale sono stati trovati, occultati tra i vestiti, un cospicuo quantitativo di hashish, mentre le due confezioni recuperate contenevano una 7 involucri di cellophane di eroina e l’altra 8 involucri termosaldati di cocaina. La persona, inoltre, si trovava in possesso di un ingente quantitativo di denaro contante. per lo spezzino classe 1999 è scattato immediatamente l’arresto per detenzione a fini di spaccio: ieri mattina, l’udienza per direttissima, con il giudice che ha convalidato l’arresto disponendo per il 26enne l’obbligo di firma.