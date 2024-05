Claudio Barontini premiato alla decima edizione di Etrusca Awards

Claudio Barontini, considerato uno dei più noti fotografi italiani, è stato premiato alla decima edizione di Etrusca Awards. Il fotografo livornese, che da oltre quarant’anni vive in provincia della Spezia, lo ha ricevuto al Teatro Roma di Castagneto Carducci, per la sua attività di ritrattista e per la valorizzazione della fotografia artistica. Il premio Etrusca Awards 2024, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Livorno e del Comune di Castagneto Carducci, è un evento dedicato ai talenti della costa tirrenica che grazie al loro impegno artistico, politico, culturale e sportivo valorizzano il territorio toscano. Oltre a Barontini sono stati premiati altri importanti personaggi tra cui Gabriele Lorenzi (musicista e tastierista del gruppo Formula 3 e di Lucio Battisti), gli artisti Claudio Calvetti e Flavio Melani, lo schermitore Pietro Torre, il chitarrista Alessandro De Fusco e molti altri. Il premio alla memoria dell’attore e regista Francesco Nuti è stato ritirato dal regista Giovanni Veronesi.

Nella sua carriera Barontini ha ritratto diverse centinaia di personaggi tra cui: Patti Smith, Vivienne Westwood, Lindsay Kemp, Susan Sarandon, Vittorio Gassman, Franco Zeffirelli, Sarah Ferguson, Re Carlo III d’Inghilterra. Innumerevoli, inoltre, sono le collaborazioni artistiche e le pubblicazioni su magazine nazionali ed esteri, mentre le sue fotografie fanno parte di prestigiose collezioni pubbliche e private, italiane e internazionali (nel 1995 venne chiamato a partecipare, come free lance, alla realizzazione dei numeri zero del progetto Mondadori per il settimanale ‘Chi’). Ricordiamo poi che fino a domenica, al Centro Civico di Bolgheri, si è svolta la mostra ‘Claudio Barontini sguardi celebri’, mentre al Museo del Sannio di Benevento, la rassegna ‘Claudio Barontini. Lo sguardo nell’anima’ è ancora visitabile fino al 31 maggio.

m. magi