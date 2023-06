Civico, in scena gli allievi in ‘It’s magic’

Uno spettacolo che si può definire ‘a tutto tondo’: il Circolo Studio Danza 82 di Penny Crump, scuola specializzata in danza classica, moderna, tip-tap, contemporanea e recitazione, mette in scena oggi alle 18, al Teatro Civico, ‘It’s magic’, un evento sicuramente emozionante per le allieve e gli insegnanti. Tutti loro avranno, finalmente, l’occasione di dare prova dell’impegno e della crescita personale a coronamento di un lungo e intenso percorso accademico. Emozioni certe anche per il pubblico, come è consueto negli spettacoli della Crump. Da sempre il circolo mette al centro della propria attività, la formazione tecnica delle sue allieve, essenziale nel mondo della danza. Allo stesso tempo, però, si impegna affinché le ragazze si confrontino con ogni declinazione dell’arte, nella sua accezione più ampia. Ed è proprio in quella direzione che intende andare ‘It’s Magic’, uno spettacolo che, grazie alla preparazione degli insegnanti Mia Jasmine Lombardi, Erica Portunato, Claire Louise Shaw, Sara Bertocchi, Roberto Orlacchio e Roberto Alinghieri, con la speciale partecipazione di Gloria Clemente, Gaia De Paoli e Davide L’Abbate, ha come obiettivo il raggiungimento di un equilibrio armonico tra le arti della danza, della recitazione, della musica, della scenografia. "Venite dunque a farvi trasportare in un’atmosfera tra sogno e realtà", dichiara Penny Crump. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni ci si deve rivolgere al botteghino del Teatro Civico, con ingresso da via Carpenino, aperto dalle 8.30 alle 12, con la possibilità di contattare il numero 0187 727521 o inviare una mail a [email protected]

m. magi