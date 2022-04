Cittadinanza onoraria al principe Alberto in visita ad Euroflora

Alberto di Monaco sarà a Genova il 23 aprile per ricevere la cittadinanza onoraria che suggella l’antico legame tra la Superba e il Principato. In mattinata visiterà i parchi di Nervi dove è allestita Euroflora, la XII edizione della Mostra Internazionale del fiore e della pianta ornamentale, unica kermesse italiana tra le floralies riconosciute dall’International Association of Horticultural Producers. Il legame tra Euroflora e la famiglia Grimaldi è antico. La principessa Grace e Ranieri di Monaco furono ospiti della prima edizione della Mostra nel lontano 1966 e Grace, grande appassionata di rose, tornò nel 1971. A lei fu dedicata la ‘Princesse de Monaco’, una rosa bianco crema orlata di rosa, da allora ospitata nel Roseto dei Parchi di Nervi.