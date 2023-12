"Cittadella: Sconfitta Bruciante con Distinguo e Considerazioni"

Sconfitta bruciante a Cittadella contro la squadra più in forma del Campionato. Ma con molti distinguo e molte considerazioni da fare. Le squalifiche, gli infortuni e la giornata non felice del signor Ghersini, non nuovo a direzioni da dimenticare.

Riavvolgere il nastro e ora testa al Modena...

"Fino al 2-1 eravamo in partita, dopo siamo usciti dalla sfida".

Lei si è arrabbiato , ha protestato ed è stato espulso...

"Mi sono arrabbiato perché il gioco non andava ripreso, il Cittadella ha rimesso velocemente e fatto gol. Comunque abbiamo perso 4-1 e non trovo scuse. Però forse qualcosa poteva cambiare".

Ha fatto pochi cambi, vuol dire che la rosa è ristretta? Vuol lanciare segnali alla società? Dragosky è un caso?

"Ho un età per cui non devo lanciare messaggi alla società, se ho da dire qualcosa lo dico direttamente. Oggi e non cerco scuse, eravamo con sette assenti, chi ha giocato ha fatto quello che ho chiesto. Comunque avevamo rimesso in piedi la gara e senza quell’episodio, magari perdevamo ugualmente, ma forse no. Ora testa al Modena. Dragoswski ora non è sereno"

Marco Zanotti