Circolo tennis Ceparana. Un bando per la gestione

Via libera dal Comune di Bolano al bando per la gestione del circolo tennis di Ceparana. Nei giorni scorsi, la giunta comu nale guidata da Alberto Battilani ha approvato gli indirizzi per la predisposizione del bando, che sarà lanciato a metà ottobre. Il circolo tennistico locale può contare su tre campi, di cui due in cemento e uno in terra rossa. "I requisiti di valutazione – spiega il sindaco – terranno conto anche dell’impegno svolto a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, oltre alla qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori, al livello di attività svolta e anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo. Sarà inoltre richiesta la presentazione di un progetto di miglioramento qualitativo e di efficientamento energetico dell’impianto, con un investimento di importo minimo di 166mila euro, con l’obbligo di effettuare le opere di adeguamento della struttura alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche".

Il bando prevede un canone annuo fisso determinato in 7.800 euro e una durata del bando che andrà da nove a quindici anni, sulla base dei tempi di ammortamento necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione. Tra le condizioni inerenti la gestione, anche l’obbligo di promuovere e incoraggiare soprattutto la partecipazione popolare alla pratica sportiva. Inoltre, il gestore ogni qualvolta il campo non sia impegnato per incontri agonistici o amichevoli di rilievo, dovrà rendere disponibile la struttura per il Comune, che potrà utilizzarla direttamente o concederla ad associazioni del territorio o altri enti e organizzazioni, per eventi pubblici e attività.