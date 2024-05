Cinque assunzioni nella polizia locale

Il Comune di Ameglia (La Spezia) ha indetto un concorso per diplomati, da inquadrare nel profilo professionale di agente di polizia locale per 5 assunzioni in totale, oltre alla formazione della graduatoria. Oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, per partecipare bisogna essere in possesso di patente di guida B, diploma di scuola superiore, requisiti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. La selezione consisterà nella valutazione dei titoli dei candidati (per un massimo di 20 punti) e nello svolgimento di un colloquio (per un massimo di 30 punti). Il colloquio verterà su argomenti specifici come codice della strada, legge quadro della polizia locale, nozioni di diritto penale e procedura penale. Inoltre il candidato dovrà dare dimostrazione della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese. Domande entro il 15 maggio tramite il portale delle assunzioni nella pubblica amministrazione, InPa.