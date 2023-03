Cinquantenne denunciato: guidava sotto l'effetto della cocaina

Polizia stradale

La Spezia, 20 marzo 2023 – Cinquantenne denunciato perché guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.

La polizia stradale spezzina, nella notte tra venerdì e sabato, nell’ambito del servizio cosiddetto 'Stragi del sabato sera', mirato ai controlli per contrastare la guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha controllato 34 persone per accertare l’uso di sostanze alcoliche e 24 per l'uso di droghe.

Gli operatori, dopo gli esami effettuati da personale medico presente sul posto con un laboratorio mobile di analisi, hanno proceduto a denunciare a piede libero all’autorità giudiziaria un uomo cinquantenne residente nella provincia di Massa per guida sotto l’effetto di cocaina, con contestuale ritiro della patente di guida e decurtazione di 10 punti.

Dalla polizia informano che, per contrastare queste condotte pericolose, in un’ottica di prevenzione e repressione, gli agenti continueranno ad effettuare questi servizi mirati per i fine settimana di marzo e aprile.

m. magi