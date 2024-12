’Cinema oltre lo schermo’ al Nuovo: cinque mesi con gli studenti

Cinque mesi per parlare di diritti civili, bullismo, violenza di genere, inclusione e pari opportunità, passando per lo studio dei diversi linguaggi cinematografici, con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la Liguria attraverso film e incontri. ‘Cinema oltre lo schermo’, un progetto realizzato da Circuito Cinema Scuole con il sostegno di Regione Liguria, che si è sviluppato anche al cinema Il Nuovo della Spezia con diversi appuntamenti così come in tutta la regione. "Crediamo – scrivono dal Cinema Il Nuovo – nel cinema come strumento di crescita personale e collettiva dei ragazzi, crediamo nell’importanza di frequentare le sale cinematografiche come spazi sociali e culturali, crediamo nel valore dei film come modo efficace ed appassionante per veicolare contenuti, prospettive e argomenti differenti". Per le scuole la partecipazione a ‘Il cinema oltre lo schermo’ è gratuita con prenotazione obbligatoria. La rassegna, sviluppata grazie alla sinergia tra gli esercenti liguri, si avvale della collaborazione di Aied - Associazione Italiana per l’Educazione Demografica, Centro Per Non Subire Violenza aps, Fondazione Chiossone e Inaf - Istituto Nazionale di Astrofisica. I film sono stati scelti per avvicinare i ragazzi non solo all’arte del cinema, ma anche ai temi urgenti che esprimono. Domani alle 10.30 al cinema Il Nuovo della Spezia i ragazzi potranno vedere ‘Il patto del silenzio’ di Laura Wandel, introdotto dal critico Pier Maria Bocchi e al termine della proiezione seguirà l’incontro con la psicologa e psicoterapeuta dell’Aied Micol Bottaro. Un’opera prima muscolare, che ha trionfato in Un Certain Regard e al Tertio Millennio Film Fest che vede Nora, una bambina di sette anni dal carattere introverso e suo fratello maggiore Abel frequentare la stessa scuola. Ogni giorno Nora assiste ad atti di bullismo ai danni di Abel. Più volte la bambina cerca di attirare l’attenzione sia degli insegnanti che del padre, incapace di affrontare questo problema.

m. magi