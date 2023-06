’Cinema in festa’ all’Odeon Viva il grande schermo grazie ai prezzi speciali

Cinque giorni di splendide visioni con la magia del film visto sul grande schermo: arriva anche in Mediateca sala Odeon ‘Cinema in Festa’, una bella iniziativa che permetterà da oggi a giovedì di andare al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro per tutti i film. Un’iniziativa colta dalla mediateca regionale ligure su proposta del ministero della Cultura insieme a Anica e Anec, per rilanciare la voglia di vedere i grandi film nei grandi schermi. "Abbiamo aderito a questa iniziativa – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – e lanciamo una programmazione ricca di film per grandi e piccoli a un prezzo molto vantaggioso. Continuiamo a promuovere la nostra mediateca e la sala Odeon al suo interno, organizzando diverse attività adatte a bambini e famiglie e ampliando l’offerta culturale". La sala Odeon propone film per tutti i gusti. Si inizia con ‘Animal House’, la leggendaria pellicola di John Landis del 1978 che torna al cinema in versione in lingua originale sottotitolata: la commedia, che sarà distribuita da Academy Two, è principalmente nota per essere stata il trampolino di lancio per la carriera del compianto John Belushi; si tratta di una grande occasione per vedere, in versione originale sottotitolata e sul grande schermo. Non manca il film di qualità per eccellenza: ‘Daliland’ il biopic di Mary Harron, che ritrova Ben Kingsley (nella foto) nei panni del celebre artista Salvador Dalì, uno dei pittori più apprezzati di sempre. L’icona dell’arte surrealista viene raccontata tra vita pubblica e opere, esplorando le varie sfumature della sua personalità e del suo talento, tra luci e ombre. Una quotidianità tra eccessi di vario tipo, sullo sfondo di una New York degli anni ’70 per moda, colori e abitudini più o meno discutibili. In ultimo una grande prima per tutta la famiglia, l’anteprima di ‘Blu e Flippy - Amici per le pinne’, il film d’animazione, una storia fantastica ed emozionante di una grande amicizia, nella quale tutti i bambini potranno identificarsi riconoscendo le loro vite quotidiane nelle avventure dei protagonisti.

Marco Magi