’Cinema Cielo’ agli Impavidi, due serate con il teatro d’autore

Cresce l’attesa per il maestro del teatro contemporaneo Danio Manfredini, che domani e sabato sera, alle 20.30, si esibirà al Teatro degli Impavidi portando a Sarzana una vera e propria lezione di teatro d’autore con Cinema Cielo. In scena il riallestimento prodotto da Sardegna Teatro e Teatri di Bari di uno spettacolo cult, già premio Ubu alla miglior regia nel 2004. Il lavoro pluripremiato e amato da pubblico e critica dopo oltre dieci anni torna in scena e prende il titolo dal noto Cinema Cielo di Milano, una sala cinematografica a luci rosse da tempo chiusa, in cui è ambientato lo spettacolo. Lo spettatore avrà quindi modo di osservare così le presenze che abitano quello spazio: personaggi dolenti, emarginati e sognatori. Un’umanita` per cui il sesso é bisogno, evasione, merce e fantasma d’amore. Un teatro della memoria e della devianza, attraversato dall’ironia e da un sentimento di umana pieta`. Quello che andrà in scena domani e sabato sera è appuntamento unico per la stagione di prosa degli Impavidi, che vuole essere un’esplorazione cruda e poetica dell’umanità. Cinema Cielo, ispirandosi al romanzo Notre Dame des Fleurs di Jean Genet, racconta di Louis, chiamato Divine, dei suoi amanti e utilizza scenografia, suoni, maschere e manichini per creare un’esperienza visiva e sonora che intreccia la realtà con l’immaginario poetico. In scena Danio Manfredini pittore, cantante, attore e e regista che vanta ben cinque premi Ubu, sarà accompagnato da Patrizia Airoldi, Vincenzo Del Prete e Giuseppe Semeraro. Ancora qualche biglietto disponibile per poter assistere allo spettacolo. Per qualsiasi informazione contattare il 3464026006, mandare una mail a [email protected], o rivolgersi direttamente alla biglietteria del teatro Impavidi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19. Elena Sacchelli