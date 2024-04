Cinelaboratorio alla Mediateca

La mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ organizza per venerdì, a partire dalle 16.30, un laboratorio gratuito dal titolo ‘Cinelaboratorio di primavera’, rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, che ha una durata di circa un’ora. Il laboratorio si articola in un lavoro ludico-creativo ispirato alla scenografia del film della Pixar attualmente in proiezione al Cinema Odeon ‘Luca’, ambientato nel nostro territorio (in particolare nelle fantastiche e caratteristiche Cinque Terre). L’evento nella struttura di via Firenze 37 è ad ingresso libero, ma la prenotazione è obbligatoria al numero di telefono 0187 745630 o inviando una mail a [email protected]. Il laboratorio fa parte del calendario di eventi ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano, promosso per tutta la stagione primaverile (e prima ancora in quella invernale) dal Comune della Spezia e dedicato ai bambini e alle loro famiglie.