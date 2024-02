Cineforum Acit alla Mediateca

Riparte il cineforum di Acit, tradizionale appuntamento dell’Associazione italo-tedesca, in programma da martedì alla mediateca regionale ligure. Il seminario di lettura filmica è a cura di Giordano Giannini ed è intitolato ‘Il fascino del melodramma. Il cinema di Curts (Kurt) Bernhardt’. "Prima di essere ‘Curtis’, Bernhardt fu Kurt – spiega Giannini –. Non un’americanizzazione, un semplice cambio di nome, bensì il bisogno di lasciarsi alle spalle un altro uomo, una patria non più ospitale augurandosi di trovarne una seconda. Nato nel 1899, il regista fuggì come i suoi colleghi Fritz Lang e Douglas Sirk dai soprusi del nazismo ma, rispetto a loro, rischia oggigiorno di cadere nell’oblio. Guidati dalla lettura di ‘Hollywood, Europa’ di Alessandro Roffeni, cercheremo di rendergli il giusto tributo di artista". Si parte dunque fra due giorni, alle17, con ‘L’anima e il volto’, poi si prosegue, sempre alla stessa ora, il 27 febbraio, con ‘Devotion – Vita delle sorelle Bronte’, il 5 marzo ‘Anime in delirio’, il 12 marzo con ‘Lord Brummel’ e il 26 marzo con ‘Nuit de décembre’. Per info e iscrizioni: 0187 739625 o [email protected].