Cimino e Carli suonano da Bacchus

Nuova tappa stasera, dalle 21, all’osteria Bacchus con lo speciale appuntamento in musica con il trombettista spezzino Lorenzo Cimino e il suo progetto State of Mind, seguito poi dalla tradizionale jam session. State of Mind di Cimino e il batterista Dario Carli, è una specie di accoppiamento da... incubo tra hippies e yuppies tramutato in jazz, con batterie da nervi, infiammati da una tromba che più che suonare, coglie il momento e vive alla giornata. I brani proposti quasi tutti originali con spinte elettroniche di nuova generazione e con una libertà di crossoverare i generi più disparati. Lorenzo Cimino, docente di strumento al liceo musicale Cardarelli (ma ha effettuato docenze a Università di Pisa, Conservatorio di Bologna e Istituto Boccherini Lucca), è direttore artistico del Festival internazionale del Jazz della Spezia, che è stato programmato anche questa estate in piazza Europa. Info e prenotazioni: 339 4908117.