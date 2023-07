Cimino al Pin con note jazz

Tre momenti per la Jam del Pin del giovedì. Sul palco centrale, stasera alle 19, innanzitutto la early session con Giacomo Ciardi e con ospite Valentina Cannavacciuolo. Poi, Dalle 19.30 sul lato di viale Italia la Dinner Jazz Session con Leonardo Bocchia con ospite Trisha Rodríguez. Infine, alle 21.30, il clou: sul palco centrale il concerto e la jam con ospite il bravissimo chitarrista spezzino Edoardo Cimino, accompagnato dalla ritmica resident composta da Leonardo Corradi al piano, Diego Nilson Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria. Cimino, diplomato con il massimo dei voti nel 2021 al liceo musicale Cardarelli, il 13 ottobre sosterrà la prova di laurea triennale di Chitarra jazz al Puccini, con una tesi su Charles Mingus, con Alessio Menconi come relatore. Ha frequentato fin da giovanissimo i corsi di Pistoia Blues, Nuoro Jazz, Spèjazz perfezionandosi con Nik Becattini, Bebo Ferra, Biorn Vidar Solli e ha suonato già in importanti festival.