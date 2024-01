Chiuso un anno con crescita a doppia cifra: "Felici di svolgere anche un ruolo sociale"

"L’anno del consolidamento dei risultati positivi registrati a partire dalle riaperture post-Covid". Un 2023 col vento in poppa per il Brugnato 5Terre Outlet che "ha chiuso con una crescita in doppia cifra", fanno sapere dalla direzione, per vendite e affluenze. Quest’anno il traguardo del decennale, nel segno del rosa: delle oltre 400 persone assunte, l’85% è costituito da donne, con forte presenza ‘local’. Il 40% delle risorse proviene dall’Alta Val di Vara, il rimanente ha origini spezzine e della Val di Magra. "Una vera e propria comunità nella comunità e come tale, fin dalla sua apertura, si è voluto proporre nel dialogo con la società e con l’area che lo ospita, interpretando un ruolo sociale" sottolineano. "Le persone sono state da sempre al centro del nostro progetto e della nostra strategia aziendale – dichiara Marina Acconci, amministratore delegato San Mauro Spa –. L’Outlet Village nasce certo come idea imprenditoriale ma anche dalla volontà di creare opportunità occupazionali in un’area che ne offriva poche e contribuire a contrastare lo spopolamento della Val di Vara. Mi piace pensare che, oltre a rappresentare un polo produttivo e occupazionale, abbia potuto offrire un contributo per la crescita sociale della comunità". Il riferimento è anche alle realtà del terzo settore, come Luna Blu ristorante e iniziative quali lo sportello sindacale e l’adesione all’iniziativa ’Per non dimenticare’ della Prefettura contro la violenza nei confronti delle fasce deboli. Ciliegina sulla torta, i circa 100 mila che hanno scelto il centro nella prima settimana dei saldi invernali.