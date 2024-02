Panetti per l'impasto nei frigoriferi sporchi, pizzeria obbligata a chiudere

La Spezia, 16 febbraio 2024 – In considerazione delle gravissime carenze igieniche e sanitarie riscontrate dietro il forno a legna ed il bancone del bar, ieri sera, nell’ambito di un servizio di controllo interforze, il personale dei Servizi Territoriali di Igiene degli Alimenti della Asl ha sospeso tutte le attività di una nota pizzeria nella zona nord della città.

Un minuscolo locale veniva utilizzato come cucina, postazione di lavaggio dei piatti e magazzino; il tutto in condizioni igieniche assolutamente insufficienti e con i panetti di pasta per le pizze conservati in contenitori a terra o dentro frigoriferi sporchi al loro interno.

Come se non bastasse la guardia di finanza e l’ispettorato del lavoro hanno verificato la presenza di un lavoratore in nero oltre ad altre irregolarità, e perciò sanzionato l’attività per svariate migliaia di euro.

La polizia locale ha scoperto la totale assenza di qualsiasi autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e le insegne pubblicitarie, oltre alla presenza di una porta che dalla pizzeria porta, attraversando una proprietà privata, al vicolo retrostante; questa circostanza è vietata dalla norma che obbliga i pubblici esercizi ad avere entrate ed uscite solo sulla pubblica via ed in ogni caso note alle autorità di controllo.

In questo caso la pizzeria dovrà tenere la saracinesca abbassata fino alla regolarizzazione di quanto contestato sotto i diversi aspetti.

Marco Magi