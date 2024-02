Stop a pranzi e aperitivi in un bar del centro: i piatti preparati tra gli insetti

La Spezia, 16 febbraio 2024 – Sospesa l'attività di preparazione di alimenti e pietanze per colazioni, pranzi ed aperitivi. di un bar molto frequentato di corso Cavour, a causa della scarsa igiene.

Nella mattinata di venerdì è intervenuto il personale dei Servizi Territoriali di Igiene degli Alimenti della Asl e della sezione di polizia amministrativa della polizia locale spezzina: all’interno di un locale molto ridotto, che veniva utilizzato sia per la preparazione dei piatti che come magazzino, è stata accertata la presenza di sporco accumulato nel tempo, di insetti e scarichi fognari in vista

Sono stati inoltre trovati alimenti scaduti ed altri non protetti dalle contaminazioni anche perché, in alcuni casi, erano conservati per terra.

L’Asl ha disposto l’immediata interdizione dell’utilizzo di quel locale e la sua disinfestazione. Il titolare dovrà dare conto di quanto verrà fatto per ripristinare le condizioni igieniche minime, prima di poter tornare a servire alimenti e piatti preparati in loco.

Fino ad allora potrà proseguire l’attività di bar servendo caffè e cappuccini ma utilizzando però alimenti preparati altrove. Per parte sua invece la polizia locale sanzionerà l’attività per la presenza non autorizzata di un complesso impianto di diffusione musicale con ben otto casse acustiche presenti non solo all’interno del locale e del dehor, ma anche sulla pubblica via.

Marco Magi