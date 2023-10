Chiara Sanguineti laureata in farmacia con tesi sperimentale

La spezzina Chiara Sanguineti (nella foto) si è brillantemente laureata in farmacia all’università di Parma, dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco, per l’anno accademico 2022-2023 con votazione 110, discutendo una interessante tesi sperimentale dal titolo: "Micelle polimeriche di Tpgs: influenza del grado di polimerizzazione del Peg sulle capacità solupilizzanti sulla stabilità e sulla cinetica di idrolisi". Relatrice la professoressa Sara Nicoli, correlatrice la dottoressa Sara Signorini. Alla neo laureata in farmacia i rallegramenti da parte di tutti i suoi familiari, ai quali aggiungiamo quelli della redazione de La Nazione.