Chiappini sul concorso: "Quattro anestesisti sono pochi per la Asl"

"Negli ultimi anni abbiamo perso dodici tra anestesisti e rianimatori e l’Asl prevede di assumerne solo 4 dal bando in cui si sono presentati in 18!". La denuncia arriva Valter Chiappini (nella foto), esponente di spicco del Manifesto per la sanità. "Fino a poco tempo fa – prosegue Chiappini – la litania era che ai concorsi non si presentava un numero sufficiente di candidati e magari fra quei pochi che si presentavano alcuni rinunciavano o se ne andavano dopo poco (appena capivano le condizioni disastrate degli organici). Ora che il numero di candidati sarebbe abbondante anche solo per recuperare il personale, niente da fare. Eppure abbiamo una rianimazione a Sarzana chiusa che impedisce di effettuare interventi chirurgici di media e alta complessità e le stesse sale operatorie che operano spesso solo piccoli interventi che non prevedono la presenza di un anestesista o interventini in regime ambulatoriale. E si vantano pure di potenziare l’ospedale sarzanese per avere sostituito le lampade operatorie attese da anni dagli operatori costretti a lavorare con lampade vecchie di 20 anni".