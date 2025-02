Cestistica sfida Sanga Milano. I playoff sono il pensiero fisso

Si gioca oggi tutto il 19° turno della Lega Basket di A2 femminile e la Cestistica Spezzina è ancora impegnata sul parquet del Pala Mariotti contro la Repower Sanga Milano, una delle favorite per la vittoria finale. Per il calendario si tratta della quinta giornata di ritorno ma mancano ancora alcune gare del turno precedente a causa delle nazionali. Sfide che saranno recuperate a marzo.

Attualmente il team di Marco Corsolini (nella foto) può ambire ai playoff, la partita di oggi è al limite delle possibilità ma nello sport mai dire mai. Andando a ritroso il vero rammarico è la sconfitta casalinga contro il fanalino Benevento, due punti persi che pesano molto. Campionato costellato da tanti infortuni che hanno privato la squadra di giocatrici importanti, prima Guzzoni e Missanelli, poi Templari; l’assenza di un pivot ha fatto il resto.

Oggi al PalaMariotti (con direzione di Riccardo Spinello e Jacopo Spinelli) le spezzine cercheranno una partita di orgoglio. Le parole del ds Alessandro Pollio a poche ore dal match. "Una partita molto difficile in casa con Sanga Milano, una delle principali pretendenti alla vittoria del campionato. Stiamo lavorando per aggiungere un pivot al roster a disposizione del coach, speriamo di riuscire a concludere entro febbraio. Obiettivo playoff alla portata se recuperiamo condizione fisica e tranquillità mentale. Il gruppo sta lavorando con impegno per farsi trovare pronto sin da stasera in casa".

Le altre sfide in programma oggi: Virtus Cagliari-Torino, Giussano- San Giovanni Valdarno, Benevento-Broni, Empoli-Salerno, Livorno-Selargius, Costa Magnaga- Moncalieri.

Marco Zanotti