Centro Irene. Nessuna offerta per la gestione

Nessuna offerta per la gestione del centro antiviolenza Irene e delle case rifugio. È l’esito del bando di gara lanciato dall’amministrazione comunale per affidare l’importante servizio attivo dal 2009 a sostegno delle donne vittime di violenza. La commissione comunale ha dovuto prendere atto che delle cinque imprese invitate a presentare un’offerta – la cooperativa sociale Mignanego di Genova, la coop genovese “ll cerchio delle relazioni“, Alice coop sociale di Prato, la coop Maris e la cooperativa sociale Lindbergh, entrambe spezzine – nessuna ha ritenuto di presentare la propria istanza per l’ottenimento del servizio, oggi gestito dall’associazione temporanea di impresa composta dalle cooperative Maris e Coopselios. Il valore dell’appalto stimato dal Comune – al netto di iva e comprensivo dell’opzione di proroga, del quinto d’obbligo e della proroga tecnica – era pari a 493.243,46 euro. L’assenza di offerte porterà il Comune a reiterare la procedura di gara nelle prossime settimane. "A breve – conferma l’assessore alle pari opportunità, Daniela Carli – provvederemo a pubblicare una nuova gara. Nel frattempo, il servizio continuerà a essere gestito da Maris e Coopselios in regime di proroga". Il centro antiviolenza Irene offre servizi totalmente gratuiti quali colloqui preliminari, telefonici e interpersonali, per individuare i bisogni e fornire le informazioni utili; colloqui informativi di carattere legale, sostegno legale e psicologico, nonchè percorsi personalizzati di uscita dalla violenza,

tesi a rafforzare la fiducia

della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia. Il Centro Irene è dotato di una struttura organizzativa che prevede uno sportello di primo

accesso, un appartamento di accoglienza e case rifugio ad indirizzo segreto. Si

avvale sul territorio

di strutture di accoglienza convenzionate.

