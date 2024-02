’Centro dell’uomo’. Incontro agli Impavidi

Tutto esaurito al teatro degli Impavidi di Sarzana per la prima conferenza in città tenuta da Pier Franco Marcenaro fondatore dell’organizzazione no profit ’Centro dell’Uomo’ che opera in 70 città italiane e 27 paesi nel Mondo. La conferenza dal titolo ’La meditazione per l’uomo di domani. Conoscenza, Armonia, Felicità un’esperienza pratica che può cambiare la vostra vita’ è stata patrocinata da Regione Liguria, Provincia della Spezia e Comune di Sarzana. Tra il pubblico molti giovani interessati alla rigenerazione interiore per sviluppare armoniosamente le loro personalità nelle differenti sfere d’azione. La proposta del ’Centro dell’Uomo’ è stata quella di favorire la formazione di un essere umano nuovo che, senza rinunciare a impegni famigliari e sociali, trovi anche il tempo di fermarsi a ’guardare dentro se stesso’ per riportarvi armonia, benessere e autentica felicità. L’associazione avvierà dal 3 marzo a Sarzana un corso gratuito, che verrà poi proposto a Spezia e in Val di Vara. Info: Cristina (340-3352340); Tonia (339-6067569).