’Cento giorni nel Tirreno’ di Besana. Giovedì a Conversazioni d’autore

Un affascinante diario di bordo, come un invito a immergersi in un viaggio straordinario di riscoperta, al di là della semplice vela, del mare e della navigazione. Prosegue con Davide Besana e il suo ‘Cento giorni nel Tirreno’, la rassegna letteraria ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’. Nel quarto appuntamento (giovedì alle 18), il protagonista sarà lo scrittore e illustratore che, negli spazi al piano terra della Fondazione, presenterà il suo ultimo libro. L’incontro, originariamente previsto con la partecipazione di Alberto Cavanna, sarà presentato dallo scrittore Marco Buticchi. Un lungo viaggio su mari sconosciuti eppure ben noti, edito da Nutrimenti. Scrittore, illustratore e velista, da anni residente a Pugliola, Davide Besana trasforma le sue navigazioni in barca in colorati libri a fumetti, in un viaggio di riscoperta del mare e della vela. In ‘Cento giorni nel Tirreno’ racconta a parole e con gli amati acquerelli, i luoghi ma soprattutto le emozioni e i colori di quelle che considera le acque più belle del pianeta. Con uno stile originale, poetico e spiritoso, Besana offre uno sguardo inedito sul nostro Paese, intriso di saggezza e grande affetto. Partito nel maggio 2022 da Napoli, ha navigato, per lo più da solo, per cinque mesi, percorrendo oltre 2.000 miglia fra costa tirrenica, Sicilia e Sardegna. Ne è nato un resoconto originale, poetico e spiritoso, fatto di incontri, ancoraggi, tempeste, regate, litigi, pranzi e tramonti. Durante le soste lungo il percorso, Besana non si è infatti limitato a contemplare la bellezza dei porti e dei paesi visitati. Ha partecipato a regate, presentato i suoi libri e, soprattutto, ha condiviso la sua passione tenendo lezioni di vela e di disegno ai giovani affidati a Save the Children e alla Lega Navale Italiana. La sua missione è trasmettere non solo l’amore per il mare, ma anche l’importanza di comunicare e collaborare per realizzare cose significative insieme. In un mondo consumato dai ritmi frenetici, Besana insegna l’importanza di fermarsi, osservare e apprezzare la bellezza che ci circonda, di condividere le proprie passioni e di ispirare le generazioni future a coltivare il rispetto per il mare e la collaborazione. La rassegna ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’, a cura di Benedetta Marietti, proseguirà fino al 30 maggio con altri sei appuntamenti, che vedranno protagonisti grandi nomi della narrativa e saggistica presentare i loro romanzi più recenti. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con apertura delle sale alle 17.30. In tutti gli incontri sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci.

Marco Magi