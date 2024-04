Cento anni di storia della Provincia. La conferenza su Ettore Cozzani

Storia del territorio e musica si incontrano oggi in occasione dell’ultimo degli appuntamenti del ciclo di conferenze, organizzati nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Provincia di Spezia. Quello di oggi (inizio ore 18) sarà un evento un po’ speciale, accompagnato dalla mostra multimediale e da un concerto di giovani talenti del liceo musicale Cardarelli e del liceo classico Costa. Dopo i saluti istituzionali del presidente Pierluigi Peracchini (che chiuderà così il programma del centenario) si parlerà della storia del territorio e dell’Ente. Il tema della giornata è dedicato alla figura del poeta e scrittore Ettore Cozzani e alle cronache della rivista L’Eroica che raccontò, in quegli anni, la costituzione della Provincia. Per l’occasione interverranno Marco Biagioni sul tema “1911: La nascita alla Spezia de “L’Eroica” di Ettore Cozzani”, Giovanni Pardi su: “Musica ed Architettura incontrano la Poesia” e Fabrizio Ferrari su “Il Palazzo del Governo patrimonio dei cittadini. Storia di un appalto perfetto”, moderati da Cinzia Forma.

L’ultimo appuntamento della rassegna che rientra nei momenti di approfondimento dedicati alla nascita, allo sviluppo economico e sociale, all’arte e allo sport, per i 100 anni di vita della provincia spezzina, sarà arricchito dalla presentazione della coppia anastatica de L’Eroica: previsto l’intervento di Massimiliano Ghirlanda di Euroguarco che farà omaggio della pubblicazione. La conferenza sarà accompagnata da esibizioni canore di Elena Caruso, studentessa della classe 5ª E del Liceo “Lorenzo Costa”, quindi vi saranno le esibizioni degli studenti del Liceo musicale Cardarelli.

Si partirà con gli allievi della classe di chitarra del professor Giuseppe Tropeano (Ginevra Benettini, Lorenzo Cerisola, Nicolò Dido, Lara Peoni, Lorenzo Perutelli e Alice Zignego), quindi dalla classe di canto della professoressa Stefania Pietropaolo, Emma Daniele, dalla classe di saxofono della professoressa Valentina Renesto, Simone Tarantino, dalla classe di fagotto del professor Luigi Tedone, Giuliano Cecchi e dalla classe di violino dalla professoressa Francesca Coppelli, Pierpaolo Tarantino, tutti accompagnati al pianoforte dal professor Lucio Colella. Anche questo pomeriggio, così come nelle precedenti altre tre occasioni, al termine degli incontri saranno visitabili i saloni storici del Palazzo del Governo e l’esposizione dei documenti riguardanti la fondazione dell’Ente, il tutto attraverso un percorso immersivo dedicato ai personaggi e ai 32 comuni del territorio.