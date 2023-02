Cento allievi iscritti in tre corsi biennali

I corsi Its, realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali, hanno come obiettivo quello di sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico. Il corso per Tecnico Superiore per la conduzione e la gestione dei mezzi ferroviari - finanziato dal Ministero dell’Istruzione, da Regione Liguria e Fondo sociale europeo - ha come limite massimo di partecipanti la quota di venticinque, perché questo è il numero individuato come assorbibile dalla domanda aziendale. Nei dieci anni di attività della Fondazione ITS La Spezia, oltre 200 allievi hanno conseguito il diploma di Tecnico Superiore con esiti occupazionali pari all’80% degli allievi che hanno concluso il corso, con punte di oltre il 90% su alcuni percorsi. Allo stato attuale la Fondazione Its La Spezia, con oltre 100 allievi iscritti frequentanti, eroga altri tre percorsi biennali di specializzazione tecnica post diploma: 1) Corso Its ’Tecnico Superiore per l’innovazione dei processi e prodotti meccanici’, giunto ormai alla dodicesima edizione. 2) Corso Its ’Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese’ del quale è in svolgimento la prima edizione. 3) Corso Its ’Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci’, del quale è in avvio la terza edizione. "Un’offerta vasta – sottolinea il presidente della Fondazione Its Roberto Guido Sgherri – ma molto mirata, perché costruita sartorialmente attorno alle esigenze delle aziende. E’ questo il nostro vero plus, spesso il mondo della formazione si muove in ritardo rispetto a quello delle imprese.

E’ normale che sia così. Noi partiamo però da ciò che chiede il mercato del lavoro, e così le possibilità di placement salgono vertiginosamente". Concetto ribadito dal Presidente di Confindustria Mario Gerini. "La nostra associazione ha ben chiaro quanto sia importante per un ragazzo decidere il proprio percorso formativo. Stiamo impegnandoci, attraverso iniziative come quella che presentiamo oggi, per facilitare sempre di più questa scelta. Comunicare ai giovani e alle loro famiglie come sta cambiando il mondo del lavoro è una nostra priorità".

VCG