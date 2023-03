Cent’anni di Aeronautica militare Un percorso espositivo all’Onfa

Il centro logistico di supporto areale-Istituto ‘Umberto Maddalena’ di Cadimare, festeggerà i cento anni dell’Aeronautica militare, aprendo oggi le sue porte al pubblico, dalle 12.30 alle 16.30. Un compleanno importante per l’Aeronautica che, con numerosi eventi ed appuntamenti in tutta Italia, vuole ricordare il glorioso passato guardando però al futuro, rinsaldando quei valori e principi che la accompagnano, fin dalla sua costituzione. Per il centenario è stato predisposto un percorso espositivo allestito all’interno dello storico istituto, che celebra la storia dell’Opera nazionale figli degli aviatori (Onfa) nell’evoluzione dell’Aeronautica militare, dai suoi albori ai giorni nostri. Inoltre sarà possibile vedere uniformi storiche ed oggettistica storica aeronautica, che ripercorrono i cento anni della più giovane delle forze armate. Sarà consentito accedere alla base in via della Marina 15, con propri mezzi fino ad esaurimento posti automoto (ingresso libero senza prenotazione).