Cena delle borgate e una ludoteca. Le idee per migliorare tutta la zona

Proprio i condomini che affacciano dagli storici palazzi sulla piazza Benedetto Brin sono i primi a non essere rimasti solo a guardare il declino della loro agorà, facendo sentire le loro voci in più occasioni e a più figure istituzionali cittadine. L’altro pomeriggio si è svolta l’assemblea straordinaria di un condominio organizzata per affrontare la crescente situazione di pericolo e degrado nella zona. Durante la discussione – fa sapere l’amministratore – lo stesso si è relazionato sulle iniziative già intraprese, quali segnalazioni, richieste e denunce avanzate alle forze di polizia cittadine, anche a seguito di atti vandalici al portone di ingresso del palazzo. Tutti i condomini si sono resi, in questa occasione, disponibili anche a collaborare, nella forma e nei modi che saranno ritenuti più opportuni.

Il prossimo 10 aprile ci sarà anche un’assemblea delle associazioni che si occupano di piazza Brin, in cui sarà richiesto all’amministrazione comunale l’incremento dell’impianto di illuminazione e del sistema di videosorveglianza, misure ritenute necessarie a contrastare "l’insicurezza divenuta ormai insostenibile". I residenti si sono resi disponibili a collaborare con le istituzioni per riqualificare la piazza. Tra le proposte avanzate, quella di ospitare la tradizionale cena delle borgate in occasione del consueto appuntamento estivo legato al Palio del golfo, per riunire intorno al perimetro della piazza cittadini provenienti anche dai comuni vicini e vivere insieme un momento di aggregazione.

Altra proposta significativa è stata quella di ospitare il consueto appuntamento con il cercantico ogni prima domenica del mese, che potrebbe trovare nuovi spazi espositivi proprio sotto gli ampi porticati e costituendo così anche buona occasione per rendere onore a questi portici tanto belli quanto dimenticati. Inoltre è stato proposto l’utilizzo dei locali della ex scuola materna di via Firenze a scopo di accoglienza turistica, e dell’ex circolo Fantoni per la cittadinanza come ambulatorio o per attività aggreganti di adulti e bambini. L’idea è ad esempio una ludoteca, locali attrezzati per gli studenti, come spazi culturali di incontro, lettura e laboratori artistico-artigianali.

Alma Martina Poggi