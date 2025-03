Cede una dose nel vicolo proprio sotto la telecamera. Arrestato dalla municipale

Dovrà presentarsi ogni giorno in caserma il ventenne arrestato dalla polizia municipale mentre stava cedendo una dose di sostanza stupefacente, risultata poi marijuana, a un ragazzo minorenne. Il giudice del tribunale della Spezia Marinella Acerbi, pubblico ministero Elisa Loris, ha convalidato l’arresto dello spezzino arrestato dagli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale. Il giovane di 23 anni aveva dato appuntamento a due ragazzi in una stradina nel quartiere Umbertino non sapendo che quell’area è ben controllata dal sistema di videosorveglianza collegato con il comando della polizia municipale. Gli agenti hanno avuto l’intuizione di seguire lo svolgimento della trattativa e si sono precipitati con una pattuglia sul posto bloccando un minorenne con la dose di marijuana in tasca e il venditore. Il pm aveva disposto gli arresti domiciliari in attesa della direttissima. Dopo la convalida il giovane, difeso dall’avvocato del foro spezzino Fulvio Biasotti, è stato dunque scarcerato con la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana per la firma mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura della Spezia in qualità di assuntore.