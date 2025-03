Cede la strada: via Bertoloni chiusa al traffico

La centralissima e storica strada ha ceduto sotto il peso degli anni e del carico dei mezzi che quotidianamente la attraversano. E così da ieri mattina si è dovuto chiudere di urgenza via Bertoloni, la centralissima arteria che consente l’uscita dal centro storico cittadino proveniendo da via Marconi. Dopo una di video-ispezione eseguita dai chiusini a bordo strada i tecnici dell’ufficio territorio hanno riscontrato che all’altezza del civico n.35 si è verificato un crollo parziale della condotta di raccolta delle acque con relativo abbassamento del piano stradale nel tratto interessato. Una situazione quindi delicata che renderà necessario un rapido intervento.

La strada è già stata chiusa ed è in via di affidamento l’intervento per la riparazione e il ripristino, tenendo conto del pregio storico dei piastroni che caratterizzano il passaggio. Già qualche anno fa via Bertoloni è stata oggetto di un’operazione di restyling alla pavimentazione nel tratto di ingresso da porta Parma. L’imprevisto comporterà anche la revisione della viabilità. Le automobili in entrata da via Marconi proseguiranno lungo piazza Matteotti per poi svoltare in via Torrione Stella Sud. Un ingresso decisamente difficile per i mezzi di dimensioni superiori dovranno svoltare su via Landinelli.