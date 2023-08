C’è ’Live to tell’ a San Terenzo

Con la mostra fotografica di Luca Bini ‘Live to Tell’ in Sala CarGià, inaugurata lunedì e attiva fino al 16 agosto (tutti i giorni dalle 16 alle 19), si conclude il ciclo espositivo relativo alla tredicesima edizione di promozione d’arte e cultura a cura di Ezia Di Capua nella galleria di via Angelo Trogu a San Terenzo. Al vernissage i poeti Donatella Zanello e Daniela Feltrinelli hanno recitato testi affini alla mostra e dedicato una riflessione sul delicato momento storico. Inoltre, oltre all’intervento di Emiliana Orlandi, quello del giornalista Marco Brando, sulla bellezza del nostro territorio. "Immaginata perché, osservando le foto, si potesse sentire il silenzio e la voce del mare di San Terenzo, luogo del cuore, la mostra – spiega Di Capua – nasce ispirata da momenti di solitudine creativa e indagine emotiva. Bini, da anni porta avanti una sua ricerca in ambito visivo, i temi del suo acconto sono la natura l’identità e la relatività delle percezioni. In Sala CarGià ha già esposto le sue foto nel 2016, 2017, 2018 in tre mostre differenti tra loro, che delineano una personalità artistica assai vivace, in continua ricerca ed evoluzione, nutrita da una passione intensa e una sensibilità non comune". La mostra, che ha il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Lerici e pro loco di San Terenzo, è ad ingresso libero.

m. magi