"C’è chi fa speculazione politica"

Nella sua analisi sul progetto di Cadimare l’amministrazione non manca di sottolineare nell’ultimo consiglio comunale, a margine di una speculazione politica che non ha mai tenuto conto del fatto che la decisione in sede di Giunta avesse già garantito la piena accoglienza delle istanze della popolazione, abbiamo ricostruito il complesso ed articolato percorso che porterà alla riqualificazione del borgo grazie al pieno recupero di aree strategiche che saranno destinate ai cittadini ed attrezzate secondo le necessità espresse proprio dai residenti.

Gli atti di Giunta, così come le altre documentazioni presentate anche in sede di Consiglio comunale ai delegati delle Associazioni, hanno smentito ogni fantasiosa e distorta ricostruzione sviluppata in modo fazioso da chi ha cercato, anche a danno degli abitanti del borgo, di trasformare un importante programma di recupero del territorio, in una mera occasione di speculazione politica. In questa occasione l’Amministrazione comunale, così come espresso anche in sede consiliare, ringrazia i rappresentanti delle associazioni del borgo per il contributo dato e per la costruttiva collaborazione che hanno garantito, anche nelle attività future, per favorire lo sviluppo di questo importante programma".