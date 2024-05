Cavanella, ritardi sul ponte. Il Vara rallenta i lavori. Nuova corsia a settembre

Metà ponte pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico, l’altra metà – con contestuale riapertura totale della circolazione – pronta per l’inizio del 2025. Il maltempo costringe a rivedere i tempi di consegna del nuovo ponte sulla sp17 a Cavanella Vara, sul qualche da anni si circola a senso unico alternato. Il primo cronoprogramma dei lavori fissava in dicembre 2023 la fine delle opere, che tuttavia sono state sconvolte dal Vara: i lavori in alveo hanno subito ripetuti stop a causa della piena del corso d’acqua, che impediva qualsiasi lavorazione in alveo. L’annuncio del nuovo cronoprogramma è stato dato nel corso di una riunione tra il settore tecnico della Provincia (che ha progettato e sta realizzando l’opera con un finanziamento di oltre tre milioni di Regione Liguria 3.030.120,55 euro, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 145 del 2018 per il recupero della viabilità) e una delegazione del Comune di Beverino guidata dal sindaco Marco Cosini. La Provincia ha confermato che l’opera verrà terminata con l’installazione delle nuove infrastrutture che sono già state realizzate presso l’area di cantiere e che, ora, dovranno essere posizionate in sito. A giugno, condizioni meteo permettendo ci sarà l’inizio della fase principale dell’intervento, con la posa di una delle due nuove carreggiate: questa sarà aperta alla circolazione da settembre, con l’avvio dell’anno scolastico, con i lavori che proseguiranno con la demolizione dell’altra metà del ponte.

"In questa fase i tempi per arrivare alla chiusura dell’opera saranno molto più rapidi per il fatto che tutte le componenti da installare sul ponte, per realizzare entrambi gli impalcati, sono state già realizzate e devono essere solo collocate" spiegano dalla Provincia. La realizzazione della seconda carreggiata sarà conclusa – sempre al netto di interruzioni causate dalla piena del fiume Vara – per l’inizio del 2025. L’intervento di Beverino fa parte di un programma di sistemazione delle principali arterie viarie della provincia, che solo nel corso del 2023 hanno sviluppato 27 milioni di euro di investimenti.

