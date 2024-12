Catanzaro-Spezia, una vera sfida tra big . Per gli Aquilotti in palio il titolo di inverno

Oggi pomeriggio, allo stadio Ceravolo, andrà in scena la sfida tra due delle squadre più prolifiche del 2024: lo Spezia, nel corso dell’anno solare, ha totalizzato ben 61 punti, vale a dire il miglior rendimento in cadetteria insieme al Pisa, mentre il Catanzaro è al quarto posto con 53 punti totalizzati. Due formazioni top in Serie B, che interpretano in modo ottimale lo spirito combattivo che il campionato impone. Il match si disputerà alle ore 17,15 (arbitro Marchetti) e sarà visibile gratuitamente su Dazn.

Se i bianchi riusciranno nell’impresa di vincere, potrebbero candidarsi per il titolo di inverno, a patto che il Pisa e il Sassuolo perdano rispettivamente contro il Modena e il Palermo e, nel turno successivo, gli stessi Aquilotti vincano contro il Mantova e il Pisa superi il Sassuolo. Mister D’Angelo non vuole, però, distrazioni su queste ipotesi, ma esige massima concentrazione sulla gara attuale: "Il Catanzaro è molto temibile, sta facendo un ottimo campionato – ha affermato –. È un avversario che cerca sempre di fare la partita, noi dovremo essere bravi a sporcargli le azioni, essere incisivi, giocandoci la gara a viso aperto, cercando di portare a casa la vittoria".

Possibile che la formazione iniziale, modellata sul 3-5-2, ricalchi quella presentata a Genova, con Gori a guardia dei pali, Wisnieswki, Hristov e Mateju centrali, quest’ultimo in ballottaggio con Bertola, con Elia e Reca sugli esterni. Per il polacco è certa la staffetta con Aurelio, che ben si è presentato a Marassi. Scontato l’impiego di Salvatore Esposito in cabina di regia, coadiuvato da Nagy e Bandinelli ai lati, con Pio Esposito e Di Serio in attacco. Nella rifinitura provate anche altre soluzioni offensive, in primis Colak e Soleri, in ballottaggio per partire dall’inizio. Indisponibili gli infortunati Vignali e Kouda, non convocato Djankpata, torna a disposizione Cassata. Circa cento i tifosi che saranno in Calabria. Per loro non è mancato il ringraziamento di D’Angelo: "Per noi è molto importante non sentirci soli. Ci aspettiamo, poi, che la nostra gente, a Santo Stefano, riempia il ‘Picco’ contro il Mantova perché rivedere il nostro stadio colmo di gente e entusiasmo sarà fondamentale per la squadra". A tal proposito la Commissione Provinciale di Vigilanza, riunitasi ieri mattina, ha rilasciato il parere favorevole alla riapertura della curva Ferrovia al pubblico, seppur senza copertura. Già partita la prevendita dei biglietti.