Castello, lungomare e park interrato. Lerici rilancia il piano delle opere

Poco meno di 48 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni, dove spiccano la riqualificazione dell’intera passeggiata lungomare da Lerici a San Terenzo, e la realizzazione dei parcheggi interrati nei due borghi principali. È quanto prevede il piano triennale delle opere pubbliche licenziato dalla giunta comunale lericina, guidata da Leonardo Paoletti. Un lungo elenco di interventi che prevede, solo per il 2024 l’avvio di una trentina di progettualità finalizzate in gran parte alla messa in sicurezza del territorio e delle scuole, ed anche alla riqualificazione.

Tra le opere più onerose previste per il prossimo anno, spicca la realizzazione del primo lotto del parcheggio interrato a Bagnara, il cui costo stimato è di 4,62 milioni di euro. Ne serviranno meno, ovvero 2,91 milioni, per la completa riqualificazione del ’Lungomare dei Poeti’ tra Lerici e San Terenzo, su cui punta molto l’amministrazione. Meno onerosi, ma sicuramente importanti, alcuni interventi legati alla messa in sicurezza, alla cultura e allo sport. Nel primo settore, il 2024 sarà l’anno della messa in sicurezza del versante della falesia che affaccia sulla spiaggia di San Giorgio, per 1,35 milioni di euro, mentre l’efficientamento energetico del teatro Astoria costerà all’amministrazione 676mila euro. Sul fronte degli interventi legati alla fruizione culturale del territorio, da segnalare anche la riqualificazione e valorizzazione del parco di Villa Shelley (280mila euro), e l’avvio del maxi progetto per l’eliminazione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Castello di Lerici, il cui costo si aggira attorno ai 500mila euro. Sul fronte delle strutture legate allo sport, è di poco inferiore al milione di euro (985mila; ndr) la somma destinata alla realizzazione, nel parco sportivo di Falconara, di un edificio destinato a ospitare gli spogliatoi del campo da calcio. Sempre a San Terenzo, la riqualificazione di piazza Brusacà approderà al suo secondo lotto, quello finalizzato alla realizzazione di un locale spogliatoio e uno per il ricovero delle imbarcazioni, dedicato alle borgate del Palio del Golfo.

Non solo nuove progettualità, ma anche opere pubbliche da tempo annunciate e che attendono di vedere la luce. È il caso del recupero e della riqualificazione di Villa Volpara, i cui due lotti di intervento sono stati fissati per i prossimi anni, così come l’intervento per la riorganizzazione della baia di Lerici: il piano triennale delle opere individua nel 2025 e nel 2026 gli anni in cui sarò portato a compimento il vasto piano voluto dall’amministrazione.