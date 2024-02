’Castelli Ritrovati’ dedicati al Carnevale

La Cooperativa Zoe, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio, presenta oggi il primo degli eventi in programma dei ‘Castelli Ritrovati’, febbraio-giugno 2024. Sarà dedicato al Carnevale. Appuntamento alle 15.30 al Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio, dove si svolgerà il laboratorio ludico-creativo riservato ai bambini dai 4 agli 11 anni, dal titolo ‘Mistero in Maschera’. La piccola testa di statua stele ritrovata a Borseda, ispirerà la creazione di una maschera misteriosa ed enigmatica come la sua storia antichissima. Al termine del laboratorio il corteo mascherato si sposterà all’esterno del Castello per la pentolaccia! Il costo sarà di 5 euro a partecipante. Il ricco programma degli eventi è consultabile sul sito www.zoecoop.it e sui canali social della cooperativa. Per informazioni e per la prenotazione (obbligatoria) è possibile contattare Amanda al 334 9968868 oppure Silvia al 389 9464044.