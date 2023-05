Castelli di Lerici e San Terenzo "Lavorare insieme per crescere"

Un nuovo accordo per la valorizzazione dei castelli di Lerici e San Terenzo. È quanto sottoscritto ieri tra la Direzione regionale dei musei Liguria e il Comune di Lerici. Il nuovo patto di pone l’obiettivo di migliorare la tutela del patrimonio e favorendone la fruizione da parte del pubblico. Tra le varie finalità, il miglioramento della qualità degli eventi, l’utilizzo più efficiente delle risorse e il miglioramento qualitativo dell’offerta grazie a una collaborazione sul piano tecnico e scientifico, oltre che l’incremento del numero di visitatori. Tra gli strumenti che saranno attuati, la creazione di un calendario condiviso, la creazione di eventi comuni ai due castelli e l’armonizzazione di giorni e orari di apertura con l’obiettivo futuro di predisporre anche una bigliettazione integrata e agevolazioni per i visitatori. È inoltre prevista l’istituzione di un comitato tecnico scientifico per la valutazione delle iniziative culturali da svolgersi al Castello di San Terenzo, attraverso una procedura annuale che consenta di realizzare una programmazione organica e aperta alle diverse richieste. "Con l’amministrazione di Lerici sigliamo un accordo di valorizzazione che si inserisce pienamente negli obiettivi che la Direzione regionale Musei ha sul territorio. Con questa collaborazione intendiamo migliorare le attività di gestione, valorizzazione e promozione, oltre che favorire la creazione di reti sul territorio. La parola d’ordine è collaborazione, in un rapporto di reciprocità, al fine di migliorare il lavoro al servizio del cittadino" ha affermato Alessandra Guerrini, direttore della Direzione regionale musei Liguria. Per il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, "questo accordo rappresenta la volontà congiunta dei due enti di valorizzare il nostro patrimonio che rappresenta il punto di partenza dello sviluppo culturale e artistico del nostro territorio.

Lavorare in condivisione sarà un punto di forza sia rispetto alla qualità dell’offerta che si potrà proporre che rispetto alla fruizione da parte di cittadini e visitatori". Nel nuovo patto tra i due enti, anche una collaborazione per l’allestimento della galleria antiaerea di San Terenzo: la Direzione regionale si impegna a creare i contenuti, progettare e realizzare un allestimento per raccontare la visita al soprastante castello, il Comune si impegna a valutare nei propri progetti di riqualificazione dell’immobile la creazione di uno spazio adeguato.