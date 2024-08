La Marina cerca una caserma. Alloggi e uffici per i militari impegnati a Fincantieri

La Spezia, 10 agosto 2024 – Una palazzina in grado di ospitare fino a 140 persone, con foresteria, uffici e locali ricreativi. Il piano di rinnovamento della flotta della Marina militare, che ha nello stabilimento Fincantieri del Muggiano il suo quartier generale, costringe il Genio militare per la Marina ad andare sul mercato per individuare un immobile capace di ospitare il prproprio personale che dovrà sovraintendere all’allestimento delle nuove unità navali e alla supervisione delle attività di progettazione e costruzione delle navi all’interno del cantiere navale.

Le numerose commesse affidate dalla Difesa al colosso della cantieristica – al Muggiano è in corso l’allestimento di Nave Trieste, nave anfibia multiruolo, così come la costruzione di nuovi pattugliatori polivalenti d’altura e unità del programma Fremm –, unite all’esigenza della Marina di seguire da vicino tutte le fasi di costruzione e allestimento delle unità navali, ha portato Marigenimil a indire un avviso pubblico di ricerca di mercato, in scadenza lunedì, per reperire sul mercato un immobile da affittare per almeno sei anni, con possibilità di proroga a seconda delle esigenze.

Tra i principali requisiti posti alla base della ricerca, quello per cui l’immobile dovrà essere situato in zona limitrofa a Muggiano, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli spostamenti del personale militare, ma "saranno tenute in considerazione offerte riguardanti immobili ubicati fino ad una distanza massima di percorrenza stradale di 10 chilometri" di legge nell’avviso, che sottolinea inoltre come la palazzina oggetto di ricerca dovrà essere necessariamente "servita adeguatamente da mezzi pubblici e ben collegata con le principali vie di comunicazione". Entrando nel dettaglio dell’avviso, si evince la necessità di trovare un fabbricato "in buono stato manutentivo", ma soprattutto dovrà essere in grado di ospitare stanze da letto per 130, 140 persone, per una superficie complessiva compresa tra i 1200 e i 1400 metri quadrati. Non solo: dovranno essere presenti locali igienici e docce, e la palazzina dovrà avere al suo interno anche spazi ricreativi e un magazzino di 100 metri quadrati, locali spogliatoio e uffici, oltre a spazi esterni per il parcheggio di mezzi militari e privati. Insomma, una piccola caserma.