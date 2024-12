Case in affitto senza controllo. Due denunciati

Due denunce per mancato controllo dei documenti e sanzioni per oltre 16 mila euro. E’ il bilancio dei controlli effettuati dal comando della polizia municipale sulla gestione degli appartamenti ammobiliati affittati ai turisti. Nel mirino del personale coordinato da Francesco Bertoneri alcuni edifici al cui esterno sono posizionati i dispositivi contenenti le chiavi di accesso che si aprono digitando un codice. Una casa era stata affittata da una ventenne italiana che l’aveva ceduta in locazione ad una coppia di turisti argentini. Anche l’appartamento nel quartiere della Chiappa era stato preso in locazione da un venticinquenne marocchino, che a sua volta lo aveva locato in tre date differenti a turisti stranieri. Senza mai comunicarlo a Regione Liguria. Sono stati sanzionati per 4 mila e 12 mila euro e segnalati alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate. Per non aver controllato i documenti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura.