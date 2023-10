Casa-vacanze abusiva da 400 euro a notte scoperta dalla polizia locale in centro

La Spezia, 2 ottobre 2023 - Scoperta dalla polizia locale casa-vacanze abusiva in stabile di pregio del centro cittadino.

Nell’ambito dei continui accertamenti sulla regolarità amministrativa delle numerosissime strutture ricettive presenti in città che vengono svolti dal Comando di viale Amendola, si è conclusa oggi, con l’invio all’autorità giudiziaria della comunicazione di notizia di reato, l’indagine che ha portato la squadra di polizia amministrativa della municipale all’individuazione di una casa-vacanze completamente abusiva, ubicata in un appartamento di un palazzo considerato tra i più prestigiosi del centro cittadino, ad un passo dalla passeggiata Morin.

Dagli accertamenti svolti, è stato documentato che fin dallo scorso mese di aprile la titolare della società, con sede a Roma, cui appartiene l’unità immobiliare di lusso, aveva trasformato l'abitazione in casa-vacanze, senza inoltrare alcuna Scia autorizzativa ai competenti uffici.

Pensando forse di poter nascondere l’illecito comportamento con la circostanza di avere altre case-vacanze autorizzate, la responsabile pubblicizzava su una nota piattaforma online del settore l’appartamento; al momento dell’ispezione decisiva gli agenti hanno trovato alloggiati un gruppo di turisti olandesi, che per quattro giorni avevano versato in contanti la somma di 1.850 euro, dopo aver preso accordi direttamente con l’utenza privata della gestrice al numero pubblicizzato su internet. Ovviamente non risultava versata alcuna tassa di soggiorno.

Dal punto di vista amministrativo è stata già verbalizzata la mancanza della Scia prevista in materia dal Testo Unico Regionale in materia di strutture turistico ricettive, che prevede il pagamento di una sanzione fino a 7.500 euro.